Актор звернувся по допомогу до колишньої дружини, пообіцявши їй вилікуватися.

Актор Армі Гаммер, якого звинуватили у зґвалтуванні та секс-канібалізмі, відправився в стаціонар у Флориді для лікування від алкоголізму, наркозалежності та вирішення сексуальних проблем.

Про це пише Vanity Fair.

Повідомляється, що в кінці травня Гаммер звернувся до колишньої дружини Елізабет Чемберс по допомогу.

Актор пообіцяв, що буде перебувати у стаціонарі до тих пір, поки не вилікується.

Читайте також"Поки не час": екс-дружина фігуранта БДСМ-скандалу Гаммера пообіцяла подробиціЗа словами джерела, в аеропорт актор також прибув разом з екс-дружиною та двома дітьми Харпер та Фордом.

«Було багато обіймів та емоцій», - розповіло джерело.

Відомо, що Чемберс подала на розлучення з Гаммером у липні 2020 року, за кілька місяців до того, як актор став фігурантом гучного секс-скандалу.

Секс-скандал з Армі Гаммером

Актора звинуватили у «канібалізмі» через злиті в мережу листування. У них Гаммер описує свої БДСМ-фантазії та називає себе «стовідсотковим канібалом».

У результаті розголосу актор позбувся всіх ролей у кіно та контракту з найбільшим акторським агентством.

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Автор: Катерина Шварц