Актор Армі Гаммер, якого звинуватили у зґвалтуванні та секс-канібалізмі, відправився в стаціонар у Флориді для лікування від алкоголізму, наркозалежності та вирішення сексуальних проблем.
Про це пише Vanity Fair.
Повідомляється, що в кінці травня Гаммер звернувся до колишньої дружини Елізабет Чемберс по допомогу.
Актор пообіцяв, що буде перебувати у стаціонарі до тих пір, поки не вилікується.
Читайте також"Поки не час": екс-дружина фігуранта БДСМ-скандалу Гаммера пообіцяла подробиціЗа словами джерела, в аеропорт актор також прибув разом з екс-дружиною та двома дітьми Харпер та Фордом.
«Було багато обіймів та емоцій», - розповіло джерело.
Відомо, що Чемберс подала на розлучення з Гаммером у липні 2020 року, за кілька місяців до того, як актор став фігурантом гучного секс-скандалу.
Секс-скандал з Армі Гаммером
Актора звинуватили у «канібалізмі» через злиті в мережу листування. У них Гаммер описує свої БДСМ-фантазії та називає себе «стовідсотковим канібалом».
У результаті розголосу актор позбувся всіх ролей у кіно та контракту з найбільшим акторським агентством.
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