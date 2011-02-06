Директор львівського ПП привласнив товару на понад 570 тис. грн

Львів. 6 лютого. УНІАН. В Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області звернувся із заявою співзасновник одного з приватних підприємств Львова з приводу шахрайських дій директора вказаного ПП.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 36-річний житель Одеси, який є співзасновником львівського приватного підприємства, звернувся до правоохоронців щодо шахрайства з боку 38-річного львів‘янина - директора підприємства, який «зловживаючи довірою, заволодів товаром в особливо великих розмірах, на загальну суму майже 574 тис. грн».

Ведеться слідство.

