Необхідно розвивати галузь тваринництва, - губернатор

7 лютого. Львів. УНІАН. У Львівській області необхідно розвивати галузь тваринництва. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК під час селекторної наради з головами РДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Необхідно провести робочі зустрічі з інвесторами, що мають у своєму користуванні 1000 га і більше сільськогосподарських угідь на предмет залучення коштів на створення тваринницьких ферм», – наголосив голова ОДА М.ЦИМБАЛЮК.

Зважаючи на проблеми в галузі тваринництва, Головним управлінням агропромислового розвитку Львівської ОДА розроблено Програму підтримки розвитку тваринництва, на виконання якої у 2010 році було виділено 3750 тис. грн.

Кошти були виділені на реконструкцію тваринницьких приміщень, закупівлю племінних (генетичних) ресурсів, здешевлення штучного осіменіння в особистих селянських господарствах, дотації особистим селянським господарствам за утримання 4-х і більше корів, здешевлення закупівлі техніки та обладнання для особистих селянських господарств, які утримують 3-х і більше корів. Таку програму розроблено на 2011 рік.

Проектом Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок використання коштів для розвитку галузі тваринництва у 2011 році» передбачено виділення коштів на: дотації на утримання корів фізичними та юридичними особами (орієнтовно 1000 грн. за кожне поголів’я), дотації на закупівлю теличок в населення, дотації за вирощену і продану високовагову худобу та свинину.