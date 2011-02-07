Офіційний курс валют на 8 лютого

Львів. 7 лютого. УНІАН. На 8 лютого 2011 року Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.5000 (на 7 лютого – 794.5700).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1076.7859 (на 7 лютого – 1083.0784)

10 RUR – 2.7052 (на 7 лютого – 2.7014)

100 PLN – 277.9519 (на 7 лютого – 277.6554).

Усі курси валют на 8 лютого 2011 року.