Губернатор проти закриття аеропорту «Львів»

Львів. 7 лютого. УНІАН. Сьогодні під час інспектування об’єктів, що будують за програмою підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, відвідуючи ДП «Міжнародний аеропорт Львів» голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив, що звернеться до Президента України з проханням не призупиняти роботу львівського летовища на час ремонту злітної смуги, бо це значні надходження в бюджет області і забезпечення життєдіяльності всього західного регіону.

«Я звертатимуся до Глави держави, аби він дав доручення генпідряднику не закривати наш аеропорт, як цього вимагає будівельник, бо це буде пов`язане із зменшенням обороту пасажирів та інші речі, яких ми не допустимо», - сказав голова Львівської ОДА.

М.Цимбалюк висловив сподівання, що керівництво держави його підтримає, бо робота такого аеропорту як львівський - стратегічна не тільки для Львівської області, але й для всього західного регіону.