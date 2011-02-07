Стадіон у Львові буде здано вчасно, - губернатор
20:43, 07 лютого 2011Львів
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Готовність євроарени 70%
Львів. 7 лютого. УНІАН. На сьогодні готовність львівського стадіону складає 70%. Про це після огляду об’єктів, які готують до Євро-2012, повідомив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Готовність стадіону становить приблизно 70%. Закінчено всі основні будівельні роботи. Триває монтаж покрівлі», - відзначив голова Львівської ОДА.
«Стадіон будується згідно графіку і буде зданий у вересні 2011 року після відкриття Олімпійського (у Києві - УНІАН), яке заплановано на День незалежності», - додав М.ЦИМБАЛЮК.
Фото Ігоря Сенкальського
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