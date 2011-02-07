Стадіон у Львові буде здано вчасно, - губернатор

Львів. 7 лютого. УНІАН. На сьогодні готовність львівського стадіону складає 70%. Про це після огляду об’єктів, які готують до Євро-2012, повідомив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Готовність стадіону становить приблизно 70%. Закінчено всі основні будівельні роботи. Триває монтаж покрівлі», - відзначив голова Львівської ОДА.

«Стадіон будується згідно графіку і буде зданий у вересні 2011 року після відкриття Олімпійського (у Києві - УНІАН), яке заплановано на День незалежності», - додав М.ЦИМБАЛЮК.

Фото Ігоря Сенкальського