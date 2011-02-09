На медикаменти чорнобильцям виділять додаткові кошти

Львів. 9 лютого. УНІАН. З обласного бюджету Львівщини для забезпечення чорнобильців медикаментами додатково буде виділено 300 тис. грн. Про це йшлося під час наради з питань соціального захисту чорнобильців у Львівській ОДА.

Про це УНІАН повідомили у Львівсьткій ОДА.

ТТакож на нараді йшлося про проведення засідання Організаційного комітету з питань вшанування 25-річчя з дня Чорнобильської трагедії 26 квітня 2011 року та відзначення 20-ї річниці з дня створення ЛОО «Союзу Чорнобиль України».