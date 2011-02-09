У Бориславі шахрайка видурила в пенсіонера 72 тис. грн
23:14, 09 лютого 2011Львів
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Жінку можуть позбавити волі на строк від 5 до 12 років
Львів. 9 лютого. УНІАН. У Бориславський міськвідділ міліції із заявою про шахрайство звернувся пенсіонер з міста Борислава, який повідомив, що 32-річна мешканка Борислава шляхом обману заволоділа його грошима.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, шахрайка заволоділа грошима пенсіонера в сумі 72 тис. грн.
Проводиться розслідування.
За даний злочин передбачається покарання за ч.4 ст.190 КК України (позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна).
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