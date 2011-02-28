На автодорозі Київ-Чоп загинув пішохід
15:19, 28 лютого 2011Львів
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Жінка загинула на місці
Львів. 28 лютого. УНІАН. У Львівській області водій іномарки смертельно травмував жінку-пішохода. Інцидент стався 24 лютого на автодорозі Київ-Чоп у селі Пісочна Миколаївського району.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, 36-річний житель міста Стрия, керуючи автомобілем «Фіат», збив жінку-пішохода. Потерпіла від отриманих травм загинула на місці події.
На місці події співробітники ДАІ встановили особу загиблої. Це 69-річна жителька села Більче Миколаївського району.
За даним фактом ДТП триває перевірка.
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