На автодорозі Київ-Чоп загинув пішохід

Жінка загинула на місці

Львів. 28 лютого. УНІАН. У Львівській області водій іномарки смертельно травмував жінку-пішохода. Інцидент стався 24 лютого на автодорозі Київ-Чоп у селі Пісочна Миколаївського району. Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, 36-річний житель міста Стрия, керуючи автомобілем «Фіат», збив жінку-пішохода. Потерпіла від отриманих травм загинула на місці події. На місці події співробітники ДАІ встановили особу загиблої. Це 69-річна жителька села Більче Миколаївського району. За даним фактом ДТП триває перевірка.

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