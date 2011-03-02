Україні виділили національний домен .УКР

Київ. 2 березня. УНІАН. Міжнародна корпорація імен та адрес в Інтернеті ICANN ухвалила рішення про виділення Україні національного домена .УКР

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України.

«Отримання національного домена Україною – подія світового масштабу в Інтернет співтоваристві», - наголосив голова Держінформнауки Володимир Семиноженко.

За його словами, подібне рішення є важливим кроком на шляху побудови в Україні інформаційного суспільства. Відтепер інформаційні ресурси стануть доступнішими, оскільки можна буде користуватися українською мовою.

В.Семиноженко повідомив, що перехід на національний домен потребує відповідної підготовки технічної інфраструктури. Ця робота вестиметься Координаційною радою Українського мережевого інформаційного центру, який створено в 2003 році.

Нагадаємо, що в 2010 році до країн, які одержали національні домени, приєдналася Росія.