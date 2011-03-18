До Львова прибувають єпископи УГКЦ

Львів. 18 березня. УНІАН. Для участі у роботі Виборчого Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який обере нового Отця і Главу УГКЦ, до Львова розпочали прибувати члени Синоду. У роботі Синоду, що його очолить Адміністратор УГКЦ Високопреосвященний Владика Ігор (Возьняк), за попередніми даними візьмуть участь 45 єпископів УГКЦ з України та з-за кордону (Західної Європи, США, Канади, Бразилії, Аргентини та Австралії). П’ять членів Синоду з поважних причин не зможуть взяти участь у його засіданнях.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви для обрання Верховного Архиєпископа розпочнеться 21 березня у Реколекційному центрі імені Патріарха Йосифа Сліпого у Львові - Брюховичах. Відповідний Декрет з цього приводу 11 лютого у Києві, при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, підписав Архиєпископ Ігор (Возьняк).

«До участі у Синоді скликаються всі єпископи Української Греко-Католицької Церкви, члени Синоду Єпископів УГКЦ, особливо ті, які силою права мають важкий обов’язок брати у ньому участь», – наголошує Преосвященний Владика Ігор.

За словами Адміністратора Церкви, Виборчий Синод УГКЦ скликаний на підставі норми канону 128, пункту 3 Кодексу канонів Східних Церков. Члени Синоду Єпископів УГКЦ будуть залишатися у місці проведення Синоду до підтвердження вибору Святішим Отцем та офіційного проголошення нового Предстоятеля УГКЦ.

Усі члени Синоду Єпископів мають активний голос у виборах. Кожен єпископ має право на один голос. Голосування через заступника або листом заборонене. Тільки члени Синоду, секретар і лічильна комісія можуть перебувати в кімнаті для виборів.

Головуючим на Синоді є Адміністратор Церкви. Для допомоги у виборах серед числа членів Синоду будуть призначені два єпископи для лічильної комісії і секретар. Присутні мають відповідальний обов`язок зберігати таємницю стосовно усіх питань, що стосуються виборів, упродовж і після Синоду.

Зазвичай потрібно отримати дві третини голосів, щоб бути обраним. Партикулярне право УГКЦ після дванадцятьох безрезультатних голосувань зменшує цю вимогу до абсолютної більшості. Коли вимога зменшується до абсолютної більшості, число кандидатів повинне бути зменшене до двох з найбільшою кількістю голосів.

Обраний буде мати два корисні дні, щоб прийняти чи відхилити вибір. Відхилення вибору призведе до абсолютної втрати цих прав, однак особа може бути переобрана.

Обраний єпископ надішле власноручного листа до Римського Архиєрея для затвердження виборів. Після отримання затвердження він складає визнання віри й обітницю ревно виконувати свій уряд перед Синодом Єпископів, а після проголошення його обрання буде проведено інтронізацію нового Глави УГКЦ згідно з приписами літургічних книг, після чого він отримає повні права на свій уряд.

Нагадуємо, що 10 лютого на прес-конференції у Києві Блаженніший Любомир повідомив про те, що того дня Папа Венедикт XVI прийняв його зречення з уряду Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви. Відповідне прохання до Святішого Отця Глава УГКЦ подав, коли йому виповнилося 75 років.

Виборчий Синод розпочне свою роботу 21 березня 2011 року. Урочисте введення на престол (інтронізації) нового Глави Церкви заплановане на 27 березня.