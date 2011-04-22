На Львівщині інспектор ДАІ застрелив людину

Львів. 22 квітня. УНІАН. Прокуратура Львівської області завершила розслідування у кримінальній справі стосовно старшого інспектора дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції Спеціалізованого загону «Кобра», який із табельної зброї вбив людину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Вказаний працівник правоохоронного органу, переслідуючи автомобіль, використав вогнепальну зброю при значному скупченні людей, провів чотири постріли з пістолета в напрямку транспортного засобу, спричинивши при цьому тяжкі тілесні ушкодження водію та пасажирам автомобіля, внаслідок яких одна особа померла.



На даний час кримінальну справу, порушену за ч.2 ст.367 КК України (злочинна недбалість), з обвинувальним висновком направлено до суду.