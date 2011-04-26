До Львова їдуть футбольні талісмани Євро-2012

Львів. 26 квітня. УНІАН. 28 квітня офіційні Талісмани турніру Євро-2012 Славек і Славко завітають до Львова на Міжнародний дитячий фестиваль, який відбуватиметься у місті 28-30 квітня. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Урочисте відкриття Львівського міжнародного дитячого фестивалю відбудеться 28 квітня на сцені перед Палацом мистецтв на вулиці Коперніка, 17 у Львові.

«Близнюки-футболісти, польський Славек і український Славко, візьмуть участь у відкритті найбільшого дитячого пізнавального свята на теренах України. Разом із Талісманами Євро-2012 у відкритті Фестивалю візьмуть участь Друзі Євро-2012 зі Львова: футболісти Степан Юрчишин та Ігор Кульчицький», - зазначається у повідомленні.

Організаторами Львівського міжнародного дитячого фестивалю є Громадська організація «Форум видавців», Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Львівська міська рада. Співорганізатори заходу – Посольство Литовської Республіки в Україні, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Українська бібліотечна асоціація, Українська академія друкарства, Львівський Палац Мистецтв, Львівська обласна бібліотека для дітей.