На Львівщині жінка-водій в’їхала в будинок

Львів. 26 квітня. УНІАН. У Львівській області жінка-водій не справилася з керуванням та в’їхала в стіну будинку. Інцидент стався в одному із сіл Стрийського району. Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні міліції.

Встановлено, що 34-річна жінка-водій на автомобілі «ВАЗ-1118» не справилася з керуванням і в’їхала в стіну будинку. Внаслідок ДТП водій та 10-річний пасажир з тілесними ушкодженнями госпіталізовані в лікарню.

Обставини інциденту з’ясовуються.