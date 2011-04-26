На Львівщині жінка-водій в’їхала в будинок

12:54, 26 квітня 2011
Львів
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Травмовано 10-річну дитину

Львів. 26 квітня. УНІАН. У Львівській області жінка-водій не справилася з керуванням та в’їхала в стіну будинку. Інцидент стався в одному із сіл Стрийського району. Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні міліції.

Встановлено, що 34-річна жінка-водій на автомобілі «ВАЗ-1118» не справилася з керуванням і в’їхала в стіну будинку. Внаслідок ДТП водій та 10-річний пасажир з тілесними ушкодженнями госпіталізовані в лікарню.

Обставини інциденту з’ясовуються.

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