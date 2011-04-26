На Львівщині триває «полювання» на браконьєрів
13:33, 26 квітня 2011Львів
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Вилучено 5 сіток
Львів. 26 квітня. УНІАН. У Львівській області під час проведення нічного рейду спільно з громадськими інспекторами з охорони довкілля Державна екологічна інспекція виявила факт незаконного промислу водних живих ресурсів на території Добротвірського водосховища.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції в Львівській області.
Встановлено, що забороненими знаряддями рибальства (5 сіток ставних загальною довжиною 290м) браконьєр виловив 125 шт. риби – карася та коропа.
Розмір шкоди, заподіяної державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, становить 882 грн.
Інспекція готує матеріали для передачі в судові органи. Незаконні знаряддя лову вилучено.
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