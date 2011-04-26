На Львівщині триває «полювання» на браконьєрів

Львів. 26 квітня. УНІАН. У Львівській області під час проведення нічного рейду спільно з громадськими інспекторами з охорони довкілля Державна екологічна інспекція виявила факт незаконного промислу водних живих ресурсів на території Добротвірського водосховища.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції в Львівській області.

Встановлено, що забороненими знаряддями рибальства (5 сіток ставних загальною довжиною 290м) браконьєр виловив 125 шт. риби – карася та коропа.

Розмір шкоди, заподіяної державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, становить 882 грн.

Інспекція готує матеріали для передачі в судові органи. Незаконні знаряддя лову вилучено.