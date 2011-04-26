Глава УГКЦ подякував Цимбалюку за привітання

Львів. 26 квітня. УНІАН. Верховний архієпископ УГКЦ Святослав Шевчук надіслав листа голові Львівської облдержадміністрації Михайлові Цимбалюку, в якому висловив подяку за особисте привітання з обранням главою УГКЦ і надію на подальшу співпрацю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівській ОДА.

Лист-подяку подаємо повнотекстово:

«Високоповажний Пане Михайле!

У цьому листі бажаю від себе і від імені своїх співбратів – єпископів, а також духовенства та мирян Української Греко-Католицької церкви подякувати Вам за те, що Ви особисто привітали мене як новообраного Верховного Архиєпископа УГКЦ. Ваші слова привітання залишили глибокий слід в моєму серці та вселили надію на нашу плідну співпрацю в майбутньому.

З побажаннями Господніх благодатей для успішної всенародно корисної Вашої діяльності та з виразами належної поваги.

Верховний архієпископ Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук».