У Львові пройшла Академія пам’яті

Львів. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбулася Академія пам’яті до 25-х роковин Чорнобильської катастрофи. Участь в Академії взяв участь голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«У цей день 25 років тому сталась трагедія, яка сколихнула весь світ. Це рана для цілої України, світу. З кожним роком все менше очевидців, ліквідаторів аварії. Ми схиляємо голови перед всіма мужніми людьми, які були в Чорнобилі у той день. Вони є героями, героями для своїх родин, для нас, бо захищали наше майбутнє», – зазначив М. Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА вручив почесні грамоти ліквідаторам аварії Миколі Гнатишину, Роману Нижнику, Петру Савчаку, Стефанію Гвоздевичу.