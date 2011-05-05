Львівщина перерахувала в держбюджет 2,6 млрд. грн.

Львів. 5 травня. УНІАН. У Львівській області в січні-квітні цього року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 3 560 млн грн податків і неподаткових платежів. До бюджетів усіх рівнів у січні-квітні 2011 року за оперативними даними надійшло доходів у загальній сумі 3560 млн грн, що становить 123 % до надходжень за чотири місяці попереднього року. Зокрема, до державного бюджету мобілізовано 2591 млн грн доходів, що становить 129 % до надходжень січня-квітня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Платежів, від яких відраховується дотація бюджету області, надійшло 2347 млн грн або 130% до надходжень за чотири місяці 2010 року, в тому числі:

- податкових платежів надійшло 1241 млн грн, що становить 133 % до надходжень за відповідний період попереднього року та 105 % до плану на січень-квітень 2011 року;

- митних платежів надійшло 1070 млн грн, що становить 126 % до надходжень за січень-квітень 2010 року та 87 % до плану на чотири місяці 2011 року (недовиконання – 159 млн грн);

- платежів, мобілізованих іншими міністерствами і відомствами, надійшло 18 млн грн (120 % до минулорічних надходжень за аналогічний період).

До місцевих бюджетів області у січні-квітні 2011 року надійшло 1009 млн грн податків і неподаткових платежів, що становить 110% до надходжень за відповідний період торік та 85% до плану на чотири місяці.

Зокрема, до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 909 млн грн, що становить 111 % до надходжень за січень-квітень попереднього року і 89 % до плану чотирьох місяців цього року. Найбільше відставання допущено в містах Львові, Трускавці, Дрогобичі, Бориславі, Самборі, та Самбірському, Перемишлянському, Старосамбірському, Мостиському, Золочівському, і Стрийському районах.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 100 млн грн або на рівні надходжень січня-квітня 2010 року та 59 відсотків до плану на чотири місяці.

У січні-квітні 2011 року місцеві бюджети області отримали 951 млн грн дотації вирівнювання з державного бюджету, що становить 100 % до плану на чотири місяці.

Окрім того, у звітному періоді місцеві бюджети області отримали 406 млн грн короткотермінових позик на покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Це дозволило забезпечити в області виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ за першу і частину за другу половину квітня. На 1 травня 2011 року нарахована до виплати з місцевих бюджетів області заробітна плата за другу половину квітня становить понад 95 млн грн (терміни виплати 1-7 травня).