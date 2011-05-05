Цимбалюка запросили очолити марш вишиванок

Петро Димінський та Михайло Цимбалюк

Львів. 5 травня. УНІАН. Сьогодні, на стадіоні «Україна», голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з представниками фан-руху ФК «Карпати». На зустрічі також був присутній почесний президент клубу Петро Димінський. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Було обговорено ряд, питань, які хвилюють і вболівальників, і владу.

Фанати подарували Михайлові Цимбалюку шалик з клубною символікою і запросили очолити фанатський марш вишиванок, який відбудеться 7 травня.

«Я є вболівальником львівських «Карпат» і завжди з інтересом слідкую за фан-рухом», - сказав М. Цимбалюк.

Фани розповіли про проблеми, які в них існують, зокрема, про напружені стосунки з правоохоронними органами, організацію відвідування виїзних матчів, використання піротехніки на стадіоні. Михайло Цимбалюк пообіцяв, що сприятиме вболівальникам у вирішенні існуючих проблем і зазначив, що завжди можна знайти спільну мову і налагодити нормальні цивілізовані відносини.

«З наступного сезону «Карпати» гратимуть на новому стадіоні, і я запрошую представників фан-руху взяти участь у нараді, щоб узгодити технічні питання щодо розміщення фан-трибуни та використання приміщень нової арени для потреб найпалкіших вболівальників», - зазначив М. Цимбалюк.

Також голова Львівської ОДА підтримав пропозицію щодо можливого залучення вболівальників в якості технічного персоналу для обслуговування нового стадіону.

Підсумком зустрічі стала домовленість про те, що в майбутньому буде підписана трьохстороння угода між представниками фан-руху, клубом та органами державної влади, де будуть виписані взаємні зобов’язання усіх сторін.