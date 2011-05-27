Цимбалюк їде представляти голову Бродівської РДА

Василя Стронського

Львів. 27 травня. УНІАН. Сьогодні, 27 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідає з робочим візитом Бродівський район. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Заплановано, що під час поїздки Михайло Цимбалюк представить нового керівника Бродівської РДА. Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент України Віктор Янукович призначив головою Бродівської районної державної адміністрації Василя Стронського.

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