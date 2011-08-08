На Львівщині оголошено штормове попередження

Львів. 8 серпня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області через сильні зливи оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

У регіоні хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями, вранці та вдень по всій території короткочасні дощі, вранці та вдень місцями сильні зливи. Грози, подекуди град. Вітер південно-західний 7 – 12 м/с, під час гроз подекуди шквали 17 – 22 м/с.

Температура повітря вночі +14…+19 градусів, вдень +25…+30 градусів.