У Львові водій «Мерседеса» збив на 79-річну жінку

Потерпіла в лікарні

Львів. 10 серпня. УНІАН. 9 серпня близько 22.00 у Львові на вулиці Тракт Глинянський, 161 25-річний водій автомобіля «Мерседес», збив пішохода, 79-річну місцеву жительку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області. Унаслідок автонаїзду жінка отримала тілесні ушкодження. Потерпілу госпіталізували у 1-ше травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. Обставини інциденту з’ясовуються.



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