На Львівщині податківці вимагали 6 тис. грн. від підприємця

Львів. 10 серпня. УНІАН. У Львівській області працівники відділу внутрішньої безпеки при ДПА затримали одного із начальників відділу та ревізора-інспектора ДПІ у Дрогобицькому районі. Затримані вимагали 6000 грн за позитивний результат перевірки при закритті СПД. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Львівській області.

5 серпня щодо податківців слідчі прокуратури Львівської області порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Зокрема, справу порушило управлінням нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

На цей час слідство у кримінальній справі триває. Одного з підозрюваних утримують під вартою, іншого - відпущено з підпискою про невиїзд.