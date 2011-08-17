У Львові під час ДТП загорілася іномарка: є жертви

Львів. 17 серпня. УНІАН. 17 серпня о 01.02 у Львові на вул. Стрийська, 45 внаслідок зіткнення автомобілів «FORD Escort» та «Mercedes-E280» сталося загорання останнього. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля «FORD Escort» та п’ятеро осіб з автомобіля «Mercedes-E280» травмовано. Потерпілих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

На момент прибуття рятувального відділення в автомобілі «Mercedes-E280» горів моторний відсік і був затиснутий пасажир, якого силами рятувальників, з допомогою спеціального інструменту, вивільнено з автомобіля.

Обставини ДТП з’ясовуються.