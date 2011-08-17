Цимбалюк взяв участь у засіданні Кабміну

Львів. 17 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у засіданні Кабінету Міністрів України.

Відкриваючи засідання уряду, Микола Азаров закликав учасників засідання хвилиною мовчання вшанувати пам'ять голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василя Джарти, який пішов з життя на 54-му році.

У вступному слові прем’єр-міністр України Микола Азаров наголосив на важливості створення з боку уряду належних умов для економічної свободи вітчизняного товаровиробника, а також доручив зробити українську книгу доступною.

Крім того, Микола Азаров вимагає покращення ситуації у медичній та вугільній галузях.