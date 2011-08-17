Цимбалюк: Азаров приїде на Економічний форум

Львів. 17 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв, що відвідає XI Міжнародний економічний форум, який проходитиме на Львівщині. Про це заявив 17 серпня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час прес-конференції у Києві.

«Вчора під час зустрічі зі мною прем’єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв, що відвідає Економічний форум», – відзначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Окрім цього, за словами голови Львівської ОДА, на Форм прибуде голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, який презентуватиме Національні проекти.

Також на Форум, за словами Михайла Цимбалюка, запросили першого заступника голови Адміністрації Президента Ірину Акімову.

Як повідомляв УНІАН, XI Міжнародний економічний форум відбудеться у Трускавці 14-15 жовтня.