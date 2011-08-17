На Львівщині оголошено конкурс на ЛОГО «Олімпіади-2022»
15:41, 17 серпня 2011Львів
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Губернатор озвучив на зустрічі із ЗМІ
Львів. 17 серпня. УНІАН. Львівська ОДА оголосила конкурс на найкращий проект ЛОГО «Олімпіади-2022». Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час прес-конференції у Києві 17 серпня.
«Саме сьогодні, ми хочемо оголосити конкурсу на найкращий проект регіонального ЛОГО до зимової Олімпіади-2022. Усіх бажаючих запрошуємо для участі в конкурсі. На Економічному форумі одна із секцій розгляне усі пропозиції і оголосить результат», - відзначив М.Цимбалюк.
За словами губернатора, хочеться, щоб до проекту із створення ЛОГО були задіяні творчі люди, і вони врахували в цьому логотипі і Україну як державу, і щоб там була душа Львівщини.
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