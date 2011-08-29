Жителям Львівщини запропонували якісний відпочинок у Криму

Львів. 29 серпня. УНІАН. У межах проведення Днів Криму у Львові відбулась офіційна презентація проекту «Кримський бархатний сезон – сезон здоров’я». Про реалізацію даного проекту 29 серпня на прес-конференції у Львівській ОДА розповіли представники делегації із Криму на чолі з першим заступником міністра курортів і туризму АРК Олександром Лієвим.

Мета проекту – донести об’єктивну та актуальну інформацію про можливості кримсько-санаторного оздоровлення мешканцям 19 регіонів України, Росії, Білорусії та країни Прибалтики, які були визначені як ключові для даного проекту.



Проект спрямований на об’єднання зусиль органів кримської влади, санаторіїв та пансіонатів, а також авіаперевізників і туроператорів у створенні якісного та доступного осіннього туристичного продукту в санаторіях Криму та його популяризації в регіонах України, Росії, Білорусії та країнах Прибалтики. Науковий супровід проекту здійснює Науково-дослідний інститут медичної кліматології ім. І.М.Сєченова.



В результаті роботи в рамках проекту «Кримський бархатний сезон – сезон здоров’я», для мешканців Львівської області розроблено спеціальний пакет пропозицій щодо санаторно-курортного лікування, оздоровлення та реабілітації. Цінова політика таких пропозицій виходить з 50-ти% знижки на комплекс санаторно-курортних послуг у кращих оздоровницях Криму в жовтні та листопаді 2011 року.



Таким чином, ціна однієї доби у кримському санаторії з включенням у вартість проживанням, харчуванням, діагностикою та п’ятьма медичними процедурами складає 30-35 доларів. Щоб жителі Львівської області скористались послугами Проекту, необхідно звернутись до найближчого туристичного агентства, яке співпрацює із партнерами проекту.



Фахівці більше 50-ти турагенств Львівської області пройшли навчання, а також сертифікацію на предмет перевірки отриманих знань про кримський санаторно-курортний турпродукт. Заради якісного оздоровлення у кримських санаторіях спеціалісти радять пройти консультацію у лікарів.