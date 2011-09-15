Офіційний курс валют на 15 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 15 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.2300 (на 14 вересня – 797.2300). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1094.5171 (на 14 вересня – 1087.8203) 10 RUB – 2.6256 (на 14 вересня – 2.6410) 100 PLN – 251.1512 (на 14 вересня – 251.0026).

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