На стадіоні у Львові протестували систему поливу

Львів. 15 вересня. УНІАН. На футбольному полі львівського стадіону будівельники встановили систему поливу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові», обладнання для цієї системи забезпечила фірма «Міленіум Фло».

Влаштовуючи її, українські спеціалісти застосовували німецькі технології. «Обладнання складається з 26 спринклерів, інакше кажучи розпилювачів, які розсіюватимуть воду, а також двох технічних резервуарів по 750 кубічних метрів кожен», - зазначив директор з будівництва стадіону ДП «Західінфрапроект» Володимир Карпяк.

Фахівці вперше протестували нову систему і автоматизували її. Після того, як простелять рулонний газон, двічі на день будівельники здійснюватимуть полив для приживлення трави. Для збереження енергоресурсів, для поливу здебільшого використовуватимуть дощову воду.

«А для подальшого росту трави і за сприятливих погодних умов, поле поливатимуть двічі або тричі на тиждень», - зазначив Володимир Карпяк.