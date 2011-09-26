Цимбалюк доручив головам РДА зменшити борги по зарплатах

Львів. 26 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк доручив головам райдержадміністрацій активніше працювати над збільшенням рівня середньої заробітної плати, а також спільно із усіма службами – активніше працювати над зменшенням рівня заборгованості із виплати заробітної плати. Про це він заявив під час робочої наради із головами РДА.

Окрім цього, Михайло Цимбалюк звернув увагу окремим керівникам територій на стан виконання наповнень місцевих бюджетів і додав, що окремі голови райдержадміністрацій не виконали доручення голови про формування реальних показників бюджетів.

ОДА нагадує, що до бюджетів усіх рівнів у січні-серпні 2011 року за оперативними даними надійшло доходів у загальній сумі 8046 млн. грн., що становить 122% до надходжень за 8 місяців 2010 року. До місцевих бюджетів області за вказаний період надійшло 2201 млн. грн. податків і неподаткових платежів, що становить 111% до надходжень за відповідний період минулого року та 87% до плану на 8 місяців поточного року.