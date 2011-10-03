Львівського педагога нагороджено орденом княгині Ольги

За високий професіоналізм

Львів. 3 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним указом нагородив орденом княгині Ольги III ступеня учительку спеціалізованої школи-інтернату «Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка з поглибленим вивченням природничо-математичних наук» Ларису Муращук. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави. Нагороду В.Янукович дав з нагоди Дня працівників освіти за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм.

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