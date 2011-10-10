Цимбалюк зустрівся з головою Стрийської РДА

Львів 10 жовтня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч із головою Стрийської районної державної адміністрації Володимиром Бурієм.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, голова Стрийської РДА доповів Михайлові Цимбалюку про готовність до опалювального сезону навчальних закладів району: на сьогодні 55 шкіл і 15 дошкільних установ повністю готові до опалювального сезону.

Також на виконання Програми енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області на 2011-2015 роки, у школі села Бережниця газ замінено на тверде паливо, тому економія цієї зими становитиме 60 тис. грн.

Михайло Цимбалюк, своєю чергою, повідомив голову Стрийської ОДА про виділення додаткових коштів з Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України в розмірі 3,8 млн. грн. на доочисні установки в 11 школах району.

Також голова Стрийської РДА доповів Михайлові Цимбалюку про стан посівних у районі, зокрема про те, що цьогоріч освоєно 20 тис. га площі посівних , що на 2 тис га більше у порівнянні із 2010 роком. Також цьогоріч заплановано засіяти 4900 га землі під ріпак, озиму пшеницю та ячмінь із запланованих 4250 га.

Володимир Бурій детально поінформував голову Львівської облдержадміністрації про роботу ТзОВ «Галичина-Захід», яке забезпечує область м’ясом на 55%.