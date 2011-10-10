У Дрогобицькому районі вилучено 400 літрів фальсифікованого спирту

Львів. 10 жовтня. УНІАН. Податківці Львівської області в Дрогобицькому районі вилучили близько 400 літрів фальсифікованого спирту «Royal American».

Про це УНІАН повідомили у секторі взаємодії із ЗМІ ДПА у Львівській області.

Працівники податкової міліції провели огляд гаражного приміщення громадянина, який продавав алкоголь на одному з ринків Дрогобицького району, від споживання якого отруївся один з мешканців. У результаті обшуку виявлено та вилучено близько 400 літрових пляшок сурогату, замаскованого під етикетками «Royal American».

Згідно з висновком спеціаліста вилучена рідина є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам діючого стандарту України та становить загрозу для здоров’я і життя людей.

За цим фактом порушено кримінальну справу.