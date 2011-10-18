На дорозі Львів-Луцьк зіткнулося два легковика

Львів. 18 жовтня. УНІАН. На автодорозі Львів-Луцьк у с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району Львівської області зіткнулися легкові автомобілі «Фольксваген» та «Мерседес».

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 24-літній водій «Фольксвагену» отримав черепно-мозкову травму і був госпіталізований.

Потерпіло й двоє пасажирів «Мерседесу», жителів Івано-Франківської області (1975 та 1977 р. н.), яких також госпіталізували.