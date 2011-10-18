На Львівщині готують миротворців для місії в Ліберії

Львів. 18 жовтня. УНІАН. У Львівській області триває бойове злагодження особового складу, відібраного кандидатами до 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України чергової ротації для виконання миротворчих завдань у Ліберії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.

З майбутніми миротворцями проводяться заняття з індивідуальної, спеціальної підготовки, організації польотів, удосконалення знань і навичок льотного складу інженерно-авіаційної служби, а також фахівців зв’язку і тилу.

Військовослужбовці готуються до виконання оперативних завдань у складі миротворчої місії, удосконалюють навички володіння штатним озброєнням, технікою тощо.

Бойове злагодження включає проведення льотного тактичного навчання, під час якого, зокрема, екіпажі виконують завдання програми пошукового-рятувального забезпечення, бойового застосування, вправи вогневої підготовки тощо. Особлива увага при цьому приділяється практичній підготовці льотного складу до виконання миротворчих завдань.

14-15 жовтня відбулися планові польоти, заняття з вивчення метеорологічних умов у районі базування, маршрутів польотів і тактичної обстановки у Республіці Ліберія. Крім того, вертолітники відпрацьовували виконання зльоту та посадки на запилені майданчики, в умовах високих температур і вологості, а також польоти вночі.

Всього для відновлення та вдосконалення навичок екіпажів передбачається виконати дві льотні зміни з нальотом 40 годин. Водночас, технічний персонал здійснюватиме обслуговування та підготовку гелікоптерів, техніки і обладнання служб тилу, технічного забезпечення тощо.

Також у період зборів усім військовослужбовцям зі складу наступної ротації, які проходитимуть службу у непростих кліматичних та санітарно-епідеміологічних умовах, будуть зроблені необхідні щеплення.

Бойове злагодження наступної ротації 56-го окремого вертолітного загону планується завершити 29 жовтня. А з 31 жовтня до 4 листопада за участі інспекційної групи триватиме процедура сертифікації миротворчого підрозділу. Протягом чотирьох днів кандидати до складу загону повинні скласти заліки за основними напрямами, що визначають готовність особового складу до дій за призначенням.