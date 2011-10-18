У львівському кафе жінка-бармен зарізала знайомого
16:27, 18 жовтня 2011Львів
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Кухонним ножем
Львів. 18 жовтня. УНІАН. У Львові в приміщенні бару жінка зарізала кухонним ножем свого, 34-річного, знайомого.
Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.
Встановлено, що між барменом та її знайомим 34-річний львів’янином на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин стався конфлікт.
За інформацією правоохоронців, під час конфлікту 39-річна жінка нанесла удар кухонним ножем в область грудей. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Ведеться слідство.
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