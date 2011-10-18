У львівському кафе жінка-бармен зарізала знайомого

Львів. 18 жовтня. УНІАН. У Львові в приміщенні бару жінка зарізала кухонним ножем свого, 34-річного, знайомого.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

Встановлено, що між барменом та її знайомим 34-річний львів’янином на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин стався конфлікт.

За інформацією правоохоронців, під час конфлікту 39-річна жінка нанесла удар кухонним ножем в область грудей. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Ведеться слідство.