Титаренко: Жодної загрози для мешканців села Дідилів немає

Львів. 18 жовтня. УНІАН. Жодної загрози для мешканців села Дідилів на Львівщині немає. Про це під час доповіді на сесії Львівської облради повідомив начальник Головного управління надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Львівської ОДА Олексій Титаренко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами Олексія Титаренка, перший заступник голови Львівської ОДА Богдан Петрушак 17 жовтня підписав доручення, у відповідності до якого медичні служби проведуть обстеження села Дідилів, розглянуть можливі скарги щодо погіршення стану здоров’я, а представникам дорожніх служб доручено провести заміну верхнього шару ґрунту поблизу асфальтного покриття.

Представники СЕС проводять заміри повітря і учора зафіксовані незначні перевищення соляної кислоти. «Особисто я перебував на місці події після ДТП із 23 години вечора до 14 години наступного дня і можу ствердно сказати: розсипу шкідливої речовини та грунт та на кузов автомобіля не було. Був вилив дизельного палива на землю, ми цього не приховуємо, адже це факт», - сказав Олексій Титаренко.

Він розповів, що поблизу місця виникнення ДТП працює одне із приватних підприємств, яке розташоване на відстані 250 метрів, яке займається реалізацією хімічних засобів захисту рослин.

«Згідно із дорученням буде проведено перевірку цього підприємства на наявність усіх дозволів на реалізацію такої продукції. Ситуація перебуває на особистому контролі голови облдержадміністрації Михайла Цимбалюка, а усі роботи проводяться під керівництвом першого заступника Богдана Петрушака. Відповідними службами робиться усе можливе, щоб зняти соціальну напругу серед населення. Ситуація контрольована і я не вбачаю сьогодні якоїсь загрози для життя населення.

Нагадаємо, 13 жовтня на дорозі Київ-Чоп у с.Дідилів Кам’янка-Бузького району водій вантажного автомобіля “RENAULT” з напівпричепом “KOGEL”, мешканець м.Запоріжжя, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги за напрямком руху і зіткнувся з електричною опорою мережі вуличного освітлення. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці події.

У напівпричепі вантажного автомобіля перевозилась хімічна речовина 2-го ступеню токсичності – мононітрохлорбензол . Унаслідок аварії було деформовано 18 бочок (без розгерметизації), зірвано кришки з 7 бочок (без пошкоджень клапанів та без розгерметизації), в одній бочці пошкоджено клапан (без висипання порошкоподібної хімічно небезпечної речовини).