Львівські підприємці два роки займались контрабандою цигарок

Львів. 24 жовтня. УНІАН. У Львівській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили у контрабанді службових осіб двох приватних підприємств.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що службовці впродовж останніх двох років без сплати митних платежів ввезли на територію України товари (тютюнові вироби, алкогольні напої та будівельні матеріали) на 1,2 млн. грн.

Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 (контрабанда) КК України.