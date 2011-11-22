Понад 40 кг ікри вилучено на Львівській митниці. Фото

Львів. 22 листопада. УНІАН. У Львівській області на посту «Краковець» митники вилучили в українця 90 банок лососевої ікри. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Контрабанду чоловік перевозив під сидіннями та обшивкою салону автомобіля. Зокрема було виявлено 18 банок по 300 г та 72 банки по 500 г. Загальна маса контрабанди – 41,4 кг.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 339, 352 Митного кодексу України. Товар та автомобіль загальною вартістю понад 43 тис. грн. вилучено до рішення суду.