Понад 40 кг ікри вилучено на Львівській митниці. Фото
21:45, 22 листопада 2011Львів
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Перевозили в 90 банках
Львів. 22 листопада. УНІАН. У Львівській області на посту «Краковець» митники вилучили в українця 90 банок лососевої ікри. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.
Контрабанду чоловік перевозив під сидіннями та обшивкою салону автомобіля. Зокрема було виявлено 18 банок по 300 г та 72 банки по 500 г. Загальна маса контрабанди – 41,4 кг.
За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 339, 352 Митного кодексу України. Товар та автомобіль загальною вартістю понад 43 тис. грн. вилучено до рішення суду.
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