Швидкісний поїзд Київ-Львів здійснюватиме три рейси на день

Київ. 17 лютого. УНІАН. Швидкісні поїзди Київ-Харків і Київ-Львів здійснюватимуть три рейси на день, поїзд Київ-Донецьк курсуватиме двічі на день.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на заступника генерального директора Леоніда ЛОБОЙКА.

”На напрямах Харків і Львів плануємо запропонувати пасажирові три рейси на день. На напрямі Донецьк - два рейси на день”, - сказав він.

Довідка УНІАН. В рамках реалізації програми прискореного залізничного руху Україна купує 10 швидкісних поїздів у корейської корпорації Hyundai.

Перший поїзд після місячної апробації буде запущено на маршруті Київ-Харків.

Шість перших поїздів буде надано «Укрзалізниці» до Євро-2012, і з травня 2012 року вони будуть запущені між містами, що приймають чемпіонат. Ще чотири поїзди буде поставлено до України після проведення чемпіонату.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових поїздів Hyundai планується здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова і Києва.