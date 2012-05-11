У Дрогобичі розписали будинок ветерана війни політичними гаслами

Львів. 11 травня. УНІАН. У місті Дрогобичі на Львівщині, невідомі 9 травня розписали житловий будинок ветерана війни політичними гаслами і облили вікна масною речовиною.

Про це повідомила сьогодні дрогобицька газета „Галицька зоря”.

На фасаді і стінах будинку ветерана війни невідомі зробили написи чорною фарбою „УПА Волю тризубівцям!”, „Бандері слава!”, „Героям слава”.

„Свято Дня Перемоги було зіпсованим для сім’ї Серьожечкіних. 94-річного лікаря-стоматолога Василя Григоровича та його дружини Софії Євстахіївни, яка також багато років пропрацювала у міській стоматполіклініці Дрогобича, яких добре знають на теренах нашого краю. Ветеран війни Василь Серьожечкін зараз прикутий до ліжка, є інвалідом І групи, його дружина – інвалід ІІ групи. Дивним і незрозумілим виглядає той факт, що у ніч на 9 травня невідомі зловмисники розписали чорною фарбою у балончиках фасад будиночку, в якому мешкає подружжя пенсіонерів. Понаписували політичні гасла. До того ж, хулігани пообливали вікна якоюсь липкою жирною речовиною, схожою на олію”, - зазначається у публікації.

Лише минулого року подружжя Серьожечкіних, склавши гроші з пенсії, заплатило за ремонт фасаду.

«Ні я, ні мій чоловік за життя нікому нічого поганого не робили. Навпаки, дотепер чуємо подяки від пацієнтів, яким доводилося лікувати зуби. До політики ми теж нічого не маємо. До того ж, наш будинок розташований у кінці невеличкого провулку і майже ніхто не побачить цих написів. Наш сусід каже, що то могла бути якась провокація. Я ж не знаю, що думати. Не розумію, за що нам так нашкодили», - розповіла Софія Серьожечкіна.

У Дрогобицькій міській раді, куди звернулися Серьожечкіни, пообіцяли допомогти відновити фасад.