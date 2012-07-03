У Винниках відбувся західноукраїнський фестиваль сиру

Львів. 3 липня. УНІАН. 1 липня у Винниках вперше відбувся західноукраїнсий фестиваль сиру, який зібрав десятки учасників і велику кількість відвідувачів.

Організатором свята став Історико-краєзнавчий музей м. Винники, що втілює ідею популяризації українського мистецтва, творчості народних майстрів, піднесення істинного українського духу.

Як передає кореспондент УНІАН, для гостей фестивалю були представлені товари кращих майстрів з Косова, Коломиї, Гавареччини, Новояворівська та Львова. Майстрині з Косова власноруч зварили традиційний гуцульський бануш, провівши майстер-клас для бажаючих навчитися готувати цю страву. Відвідувачі фестивалю також мали можливість отримати навики з гончарства та ковальства, стрільби з лука і арбалета.

Крім того, всі бажачі мали змогу скуштувати і придбати бринзу, сулугуні, карпатський сир вурду з овечого молока, будз – спеціальний сир з коров’ячого молока.

Організатори свята мають на меті продовжувати проводити фестивалі та ярмарки і надалі з метою поширення справжнього українського декоративного мистецтва та втілення найкращих народних традицій.