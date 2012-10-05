Синоптики обіцяють на завтра теплу погоду

Київ. 5 жовтня. УНІАН. Завтра, 6 жовтня, в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вночі на Харківщині та Луганщині, а вдень на Волині та Рівненщині місцями невеликий короткочасний дощ.

В Україні вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 6-11°, на узбережжі морів 12-17°; вдень 18-23°, на півдні Одещини та в Криму до 26°; на високогір`ї Карпат вночі 3-6° тепла, вдень 9-14°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі 6-8°, вдень 19-21°.

Сьогодні, 5 жовтня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-22°, в Дніпрі біля Києва - 16°.