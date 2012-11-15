Cайт львівської газети „Ратуша” атакували хакери

Львів. 15 листопада. УНІАН. Вчора ввечері сайт львівської газети „Ратуша” атакували хакери, які підмінили його адресу на адресу сайту розваг.

Про це повідомив УНІАН головний редактор видання Микола Савельєв.

За його словами, „газета „Ратуша” постійно критикує міського голову Львова. А сайт газети постійно атакують хакери”.

М.Савельєв розказав, що це вже четвертий випадок в цьому році, коли сайт “клали” атаками, а потім ставили посилання на відео он-лайн порнографічного характеру”.

“Цього разу хакери були вигадливішими - замість того, щоб „покласти” сайт атаками, вони його просто підмінили на посилання сайту розваг, ”- відзначає головред.

Наразі роботу сайту відновлено.