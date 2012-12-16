На трасі «Київ-Чоп» у снігових заметах стоять пасажирські автобуси

Львів. 16 грудня. УНІАН. У Львівській області на автотрасі міжнародного значення «Київ–Чоп» склалася надзвичайна ситуація, коли у снігових заметах застрягли сотні автомобілів, а влада на місцях самоусунулася від проведення рятувальних робіт по визволенню із снігового полону людей, в тому числі і пасажирів рейсових автобусів.

Про це заявила УНІАН народний депутат України, голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» Ірина Сех.

«До мене телефонують десятки людей з інформацією про надзвичайні ситуації, які виникли через погодні умови на автодорогах. Зокрема, вчора о 17.30 з міста Броди у Львів виїхав рейсовий автобус, який застряг у снігових заметах і до цього часу (а це вже більше 18 годин!) стоїть у багатокілометровому заторі біля села Ясенів (Бродівський район). В автобусі 20 пасажирів, з них – більшість студенти, вони вже замерзають, а влада до цього часу не вжила заходів щодо рятування пасажирів цього автобуса. І в такій сніговій пастці сьогодні вночі опинився не один пасажирський автобус», - заявила Ірина Сех.

За її словами, вона звертається до органів місцевої влади, щодо ситуацій на автошляхах області, її «запевняють, що роблять все можливе для розчищення доріг, звітують, що все робиться, а насправді нічого не роблять».

«Автомобілі стоять у 30-кілометрових заторах, вантажні фури по трасі стоять у 4–5 рядів, у снігові замети потрапив маршрутний пасажирський транспорт, а влада до цього часу не забезпечила необхідну техніку, щоб рятували людей, які буквально замерзають у заторах», - заявила Ірина Сех.

Як повідомили УНІАН очевидці подій з траси «Київ-Чоп», «на автотрасі стоять багатокілометрові затори автомобілів. На АЗС, які розташовані поблизу, люди розкупили майже всі продукти, продається рекордна кількість гарячих напоїв, власники автомобілів заправляються «під зав’язку». Значно гірше тим, хто застряг посеред траси у полі і далеко від населених пунктів – в автомобілях закінчується пальне, люди замерзають. А спецтехніки по розчищенню траси та працівників відповідних підрозділів, які мали б забезпечити евакуацію дітей та людей, які почуваються погано, а також дати гарячі напої – наразі немає».

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко, «ситуація на автодорогах області складна. Снігопад, дощ з льодом утворили на автошляхах льодяну кірку, перетворивши дороги на ковзанки. Спецтехніка МНС не може поки що ліквідувати затори».

«Важка снігоочисна техніка МНС працювала всю ніч, відтягували пасажирські автобуси з траси ближче до населених пунктів де люди можуть зігрітися. Однак, на даний час навіть важка снігоочисна техніка не може розчистити ділянку автотраси «Київ-Чоп» між містами Броди і Буськ, оскільки ця ділянка дороги ускладнена тим, що тут таке географічне розташування, що тут сильні вітри і через трасу пролягають метрові снігові перемети. Зараз робиться все можливе, щоб відтягувати транспорт на узбіччя, а потім розчищати і посипати трасу», - зазначив Павло Василенко.

Помічник начальника ГУ МНС України у Львівській області Віталій Туровцев, також повідомив кореспонденту УНІАН, що сьогодні вночі працівникам МНС довелося витягувати із снігових переметів автомобіль «швидкої допомоги», який віз вагітну жінку до пологового будинку.

«Швидку вдалося витягти з наметів і породіллю доставили до лікарні», - повідомив Віталій Туровцев.



