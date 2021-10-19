На щастя, смерч розсіявся над водою і не вийшов на берег.

На Кубі місцеві жителі стали свідками гігантського водяного смерчу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, смерч утворився на узбережжі несподівано. Вихор з води і повітря швидко набирав обертів і розрісся в діаметрі до декількох метрів.

Остров'яни побоювалися, що стихія дійде до берега і зруйнує будинки. Однак смерч стих ще в морі, тому обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, на початку вересня популярний серед туристів острів Пантеллерія в Італії накрив смерч. Потужний вихор перевертав автомобілі і зривав дахи, пошкодив також прибережну дорогу.

Тоді в результаті стихії загинули дві людини і ще 9 отримали травми. Серед загиблих є черговий пожежник. Разом з іншим чоловіком-86-річним місцевим жителем-він під час бурі їхав в автомобілі.

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Автор: Катерина Лиманська