Повідомляється про 2 загиблих і 9 поранених.

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок торнадо, який накрив італійський острів Пантеллерія. Ще 9 осіб були травмовані, з них четверо – у критичному стані.

Про це повідомляє BBC.

Потужний вихор перевертав автомобілі й зривав дахи, пошкодив також прибережну дорогу. Один з рятувальників зізнався в ефірі місцевому телеканалу, що картина загалом нагадує апокаліптичну.

Серед загиблих є черговий пожежник. Разом з іншим чоловіком – 86-річним місцевим мешканцем під час бурі їхали в автомобілі.

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Середземний острів Пантеллерія відомий своїми вулканічними скелями і гарячими джерелами, через що здобув широку популярність серед приїжджих знаменитостей.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня ураган налетів на Мексику. У штаті Нижня Каліфорнія, куди припав основний удар стихії, швидкість вітру досягала 155 км/год. Місцевих жителів попередили про небезпечні для життя раптові повені та зсуви.

Потужний тайфун налетів й на схід Філіппін, викликавши відключення електроенергії. Conson супроводжувався стійким вітром зі швидкістю 120 км/год, а його пориви досягали 150 км/год. Місцева влада повідомила про повінь у місті Таклобан.

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Автор: Яна Ставська