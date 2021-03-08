Морозний вівторок: стало відомо, якою буде погода в Україні 9 березня (карта)
Опадів завтра не прогнозують. Винятком стане схід - там місцями може піти невеликий сніг.
В Україні у вівторок, 9 березня, у багатьох областях прогнозують морозну погоду вночі, а вдень температура місцями буде плюсовою.
Прогноз на вівторок оприлюднила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
Центр України
У центральних регіонах синоптик попередила про антициклональний характер погоди. У всіх областях центру країни буде сухо, місцями - сонячно, проте холодно. Нічна температура складе 5-8° морозу, денна - близько 0°.
Західні регіони
На заході опадів теж не передбачається, вночі прогнозують 4-5° морозу, вдень 2° до 2° тепла.
Погода на півночі України
Опадів також не очікується, вночі температура впаде до 5-10° морозу, а вдень складе близько 0°. На Сумщині та Чернігівщині вдень можливий мороз до 2-4°.
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Південні регіони
Опадів не прогнозують. Нічна температура - 1-2° морозу, вдень - від 4° до 7° тепла.
Погода на сході
У східних областях теж без опадів, однак вночі місцями можливий невеликий сніг. Температура вночі від 5° до 10°, а вдень - від 3° морозу до 2° тепла.
Погода в Києві
В столиці завтра буде холодно. Вночі - мороз 5°-7°, а вдень близько 0°. Вітер північно-західний та помірний. Без істотних опадів.
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