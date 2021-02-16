Синоптик назвала області, які завтра засипле снігом

Вночі температура впаде до -25° .

Завтра деякі області України знову засипатиме снігом / Фото УНІАН

У середу атмосферний фронт північної циклонічності Yukon принесе сніг до західних областей, опади також можуть дійти вдень до Житомирщини, Вінниччини та Київщини.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Решта території України 17-го лютого належатиме антициклону Helida, без істотних опадів .

Вітер переважатиме південно-західний, невеликий або помірний.

Температура повітря вночі -12°...-18°, місцями -20°...-25° градусів, вдень -7°...-14° градусів, у південній частині, на південному сході та на заході України вдень буде тепліше, -1°...-5°.

У Києві 17-го лютого є ймовірність, що західний фронт зачепить столицю невеликим снігом. На дорогах ожеледиця. Найближчої ночі очікується -12°...-14°, на околицях - нижче, завтра вдень -7°...-9°.

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