Синоптик назвала області, які завтра засипле снігом
Вночі температура впаде до -25° .
У середу атмосферний фронт північної циклонічності Yukon принесе сніг до західних областей, опади також можуть дійти вдень до Житомирщини, Вінниччини та Київщини.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Решта території України 17-го лютого належатиме антициклону Helida, без істотних опадів .
Вітер переважатиме південно-західний, невеликий або помірний.
Температура повітря вночі -12°...-18°, місцями -20°...-25° градусів, вдень -7°...-14° градусів, у південній частині, на південному сході та на заході України вдень буде тепліше, -1°...-5°.
У Києві 17-го лютого є ймовірність, що західний фронт зачепить столицю невеликим снігом. На дорогах ожеледиця. Найближчої ночі очікується -12°...-14°, на околицях - нижче, завтра вдень -7°...-9°.
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- Вінниця-8°... -17°
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- Донецьк-6°... -15°
- Житомир-7°... -15°
- Запоріжжя-4°... -14°
- Івано-Франківськ-5°... -13°
- Київ-10°... -18°
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- Сімферополь-5°... -15°
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- Тернопіль-6°... -13°
- Харків-9°... -18°
- Херсон-4°... -13°
- Хмельницький-7°... -14°
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